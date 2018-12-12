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قطر تعترف: تدهور السياحة الوافدة بنسبة 24%

قطر تعترف: تدهور السياحة الوافدة بنسبة 24%
weam.co/559989

أقرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطري، بتراجع السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى قطر، بنسبة 24% خلال الأشهر الـ 10 الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وقالت في تقرير، إن عدد السياحة الوافدة إلى قطر بلغ 1.47 مليون زائر، بعد أن كان في الفترة من مطلع 2017 حتى نهاية أكتوبر في العام ذاته نحو 1.94 مليون. وكان القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة حسن عبدالرحمن الإبراهيم أكد في أكتوبر الماضي أن السياحة الوافدة لبلاده ستظل تعاني في السنوات الثلاث المقبلة، لافتا إلى أن إشغالات الفنادق تراجعت 60% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2017، كما هبط إشغال الغرف 16% خلال الفترة نفسها.

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