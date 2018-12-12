إصابة منفذ هجوم ستراسبورغ خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الفرنسية

متابعات - الوئام

أفادت وسائل إعلام فرنسية، منذ قليل، بتبادل إطلاق نار بين الشرطة الفرنسية ومنفذ هجوم مدينة ستراسبورغ، أصيب على إثره منفذ الحادث.

فيما أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن حادث إطلاق النار في ستراسبورغ عمل إرهابي.

أفاد مراسل قناة العربية نقالا عن مصادر أمنية بأن مطلع النار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج بفرنسا كان مشتبها بعلاقته بأنشطة إرهابية.

وقتل شخصين وأصيب 11 آخرين، مساء اليوم، في تبادل لإطلاق النار بالقرب من سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ بفرنسا، وفقا لما أعلنه الدفاع المدني الفرنسي.

وأكدت الشرطة أن المسلح هرب بعد إطلاق النار مباشرة، مشيرة إلى أن دوافعه لا تزال غير معروفة، وقررت الشرطة إغلاق تام لمداخل البرلمان الأوروبي.

ويتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في ستراسبورج وأرسل وزير الداخلية إلى المدينة، وقرر تشكيل فريق لمتابعة الحادث يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن.