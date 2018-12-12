مدير تعليم وادي الدواسر : في ذكرى البيعة نفاخر بخادم الحرمين

الرياض - الوئام :

قال أحمد بن خضران العُمري، مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر في كلمة له أنه في ذكرى بيعة الملك سلمان الرابعة، نقول: لك يا سلمان، نحن جنودك في كل مكان، ندافع عن وطننا ونذود عنه، بأسلحة العلم والمعرفة في مدارسنا وجامعاتنا، ننافس العالم في كل المجالات العلمية والثقافية والتقنية، وعلى الحدود نقف بعدتنا وعتادنا.

وأضاف العُمري أنه في الذكرى الرابعة نقف بهيبة بين جميع دول العالم مفتخرين ومفاخرين بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي سخر كل شيء لنا لنعيش حياة كريمة بعزة ورفعه وحزم وعزم، ومشمرين عن سواعدنا لنمضي قدما لتحقيق رؤية (السعودية ٢٠٣٠)، ومن خلال كل برامجها ووفق محاورها الأساسية (وطن طموح، اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي).

واكد العُمري أنه لذلك وبالأمس القريب أطلقت دولتنا العظمى قمرين صناعيين لتكون لنا الأرض والفضاء، بأيادٍ سعودية خالصة، ونبغ أبناؤنا في المجالات الطبية والعلمية، ونحن على ثقة بأن الإنجازات ستتوالى بإذن الله لنحلق بوطننا عالياً فوق الجميع.