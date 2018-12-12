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“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض آلية قياس التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي

“الشؤون الاقتصادية والتنمية” يستعرض آلية قياس التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال آلية قياس وحوكمة إجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي ، تضمنت أهداف حوكمة النماذج الاقتصادية وأهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية ونموذج الحوكمة المستخدم في بعض الجهات الدولية ، وكذلك النموذج المقترح لحوكمة النماذج في المملكة .
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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