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ترامب يهدد: الجيش يمكنه بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

ترامب يهدد: الجيش يمكنه بناء الجدار الحدودي مع المكسيك
weam.co/559998
متابعات - الوئام

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بتوجيه الأوامر للجيش لبناء جدار بكلفة مليارات الدولارات على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في حال رفض الديموقراطيون تمويل المشروع المثير للجدل.

وكتب ترامب عبر تويتر، قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديموقراطي المعارض، أن الجدار ضروري لمنع “انتشار الجرائم والأمراض على نطاق واسع” والتي يحملها مهاجرون غير شرعيين.

وأضاف في تغريدته “إذا لم يعطنا الديموقراطيون الأصوات لضمان أمن بلادنا، فإن الجيش سيقوم ببناء الاجزاء المتبقية من الجدار. يعرفون مدى أهميته!”.

ويقول المعارضون إن الجدار، وهو أحد وعود حملة ترامب الانتخابية عام 2016، ليس فقط هدرا للمال إنما يتم استخدامه من جانب الرئيس لإثارة الكراهية للأجانب.

وكتب التغريدة قبيل لقاء مع تشاك شومر، كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ونانسي بيلوسي المرجح أن تصبح رئيسة مجلس النواب في المجلس الجديد الذي سيهيمن عليه الديموقراطيون في كانون الثاني/يناير، مع ترامب في البيت الأبيض.

لكن من غير المرجح أن يقنعهما ترامب بالموافقة على تخصيص 5 مليارات دولار يقول إنها ضرورية لتمويل أعمال البناء الضخمة على الحدود. وأبدى الديموقراطيون استعدادا للموافقة على مبلغ أقل بكثير، مع التأكيد على ضمان الحدود أكثر من الجدار نفسه.

 

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