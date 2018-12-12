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بالفوز على نابولي

محمد صلاح يقود ليفربول لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يقود ليفربول لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا
weam.co/560001
الوئام - متابعات

قاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه، للفوز على فريق نابولي الإيطالي، والصعود للدور السادس عشر في دوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج”.

واستطاع الريدز تخطي عقبة الخصم العنيد، فريق نابولي الإيطالي، وذلك من خلال هدف وحيد أحرزه الفرعون المصري محمد صلاح، في الدقيقة الـ 34 من عمر الشوط الأول، ليرفع رصيد فريقه إلى 9 نقاط في ثاني مراكز المجموعة بعد باريس سان جيرمان، المتصدر برصيد 11 نقطة.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا مع الريدز في دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع أسطورة الفريق إيان راش.

 

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