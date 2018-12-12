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على صلاحيات إدارة فروع الوحدات الأمنية

«صراع» يتسبب باستقالة قائد قوات الأمن الخاصة في صنعاء

«صراع» يتسبب باستقالة قائد قوات الأمن الخاصة في صنعاء
weam.co/560034
صنعاء -الوئام:

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، أن سبب استقالة القيادي الحوثي اللواء عبدالرزاق المروني من قيادة قوات الأمن الخاصة، الصراع بينه وبين القائد العسكري للميليشيات محمد علي الحوثي، على صلاحيات إدارة فروع الوحدات الأمنية، وتدخلاته في تسيير القيادة والفروع، دون الرجوع إليه أو استشارته.

وأضافت المصادر أن محمد علي الحوثي سحب 20 فرداً من كل فرع لقوات الأمن الخاصة، وأدخلهم معسكراً داخلياً استعداداً لإرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي، دون موافقة اللواء المروني أو إعلامه، ما دفع المروني إلى الاستقالة.

وتعكس الاستقالة احتدام الصراع بين القيادات الحوثية على صلاحيات إدارية ومصالح مالية وامتيازات، ليتحول إلى صراع مناطقي بين القيادات المنتمية لمحافظات صعدة، وحجة، وصنعاء، والمناطق الوسطى.

ويقود محمد علي الحوثي الجناح الذي ينتمي إلى محافظة صعدة، وهو الأكثر تطرفاً، ويرتبط بنظام طهران وبالمؤسسات الطائفية والعسكرية الإيرانية.

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