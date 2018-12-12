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لتأكيد صدارة الملكي

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم12-12-2018 دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم12-12-2018 دوري أبطال أوروبا
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الوئام - متابعات

يلتقي الليلة فريقا ريال مدريد الإسباني، أمام سيسكا موسكو الروسي فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم12-12-2018 دوري أبطال أوروبا

وعين الاتحاد الأوروبى “يويفا”، البرتغالى أرتور دياز، حكما لمباراة ريال مدريد وسسكا موسكو، فى الجولة الختامية لدور المجموعات بالـ”شامبيونزليج”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم12-12-2018 دوري أبطال أوروبا

ورغم أن المباراة تعد تحصيل حاصل، خاصة وأن الملكى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بدورى الأبطال بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة ويرافقه روما الإيطالى الوصيف بـ 9 نقاط، إلا أن الفريق الروسي يريد إثبات قدراته على أرض الملعب، بالفوز على النادي الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو بث مباشر اليوم12-12-2018 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو في تمام الساعة 8:55 بتوقيت مكة المكرمة، على ستد سنتياجو برنابيو، وتنقلها قناة Biensports 1HD.

 

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