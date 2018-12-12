بالصور.. أمانة الرياض تزيل مخلفات مجهولة المصدر وسيارات تالفة

الوئام - متابعات

واصلت أمانة منطقة الرياض، اليوم، ممثلة في بلدية العريجاء، جولاتها اليومية، ضمن أعمال حملة إزالة التلوث البصري، ورفعت مخلفات مجهولة المصدر من عدد من الأراضي الفضاء بحي العريجاء.

وفي بلدية الروضة، استمرت اليومية في الجنادرية والثمامة لإزالة التلوث، حيث أزالت الجهات المختصة عددا من المخيمات والغرف الجاهزة المخالفة، ورفعت مخلفات مجهولة المصدر من عدد من الشوارع والأراضي الفضاء .

أما بلدية العليا التابعة لأمانة الرياض فباشرت 511 بلاغ واردة من مركز طوارئ الأمانة 940 خلال شهر نوفمبر 2018 من ضمنها إغلاق مناهل مفتوحة، وحفريات بالشوارع، حيث تمت مباشرتها وإنهاء جميع الملاحظات.

كما قامت بلدية نمار بمواصلة الحملة، وتم رفع (٥٢) سيارة تالفة في أماكن متفرقة من الاحياء التي تخضع لاشراف البلدية.

وتمكنت بلدية شمال الرياض من رفع مخلفات بعدد ٢٤٠ حمولة شاحنة، وإزالة انقاض بمقدار ٢٢٤م٣ ورفع ٣ سيارات تالفة، وإزالة ١٠٦٨ ملصق و ١١٤ لوحة إعلانية مخالفة من الأحياء الواقعة ضمن نطاقها الاشرافي.