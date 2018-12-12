إزالة حاويات جمع الملابس المستعملة بمكة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

قامت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اليوم بحملة لإزالة حاويات جمع الملابس المستعملة “بمخطط الحمراء” بعد أن لاحظت البلدية في الآونة الأخيرة انتشار عدداً من تلك الحاويات بشكل عشوائي بالقرب من المنازل والمدارس والمساجد وأرصفة المشاة والمواقع التي تؤثر على المشهد الحضري والمظهر العام للمنطقة.

إضافة إلى إنها تترك لفترة طويلة دون أن يتم إفراغها من قبل الجهة المسئولة كما أن بعض الحاويات معرضة للعبث والسرقة من قبل بعض العمالة المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية الدكتور وليد بن بكر مليباري بأن وضع حاويات جمع الملابس المستعملة في الأماكن العامة بشكل عشوائي يعد من المخالفات البيئية والصحية نظراً لإحتمال اختلاط الملابس مع نفايات أخرى مما يجعلها عرضة للتلوث وسبباً في نقل العدوى مما يستوجب على البلدية العمل على الحد من مخاطر وجود هذا النوع من المخالفات حفاظاً على الصحة العامة كما أن الحاويات يقتصر وضعها في مقرّات فروع الجمعيات الخيرية فقط ، منوهاً على أن الحملة سوف تشمل جميع الأحياء السكنية الواقعة ضمن نطاق البلدية.

بدوره أوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية العتيبية خضر الزويهري بأن الحملة أسفرت عن إزالة عدد (15) حاوية مخالفة لجمع الملابس المستعملة ، وتم رفع جميع الحاويات بمقر البلدية لإستكمال بقية الإجراءات النظامية وذلك بمتابعة من رئيس قسم الأسواق محمد الحساني ، ورئيس قسم المرافق عائض القحطاني .

وشدد “الزويهري” على ضرورة توفر التراخيص النظامية والمعايير الرقابية اللازمة التي يجب أن تتحصل عليها الجمعيات الخيرية تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، موضحاً بأنه قد تم التعميم لتصحيح وضع هذه الحاويات وإزالتها من الأماكن العامة لضمان توفير بيئة صحية آمنة.