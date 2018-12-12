ترامب: 30 يوماً للقضاء على آخر مقاتل من داعش

واشنطن- الوئام:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد 30 يوماً لن يكون هناك إرهابي من تنظيم داعش، نشط عسكرياً سواءً في العراق أو سوريا، في ما أشارت حكومته إلى أن هذه الجماعة الإرهابية لم يتبق لها سوى 1% فقط من الأراضي التي احتلتها في 2014.

وقال ترامب للصحافيين: قمنا بعمل مهم للغاية ضد تنظيم داعش، ولم يتبق سوي عدد قليل جداً، وفي 30 يوم، سيُقضى عليهم تماماً.

وجاءت تصريحات ترامب على هامش توقيع قانون يسعى إلى زيادة جهود وزارة الخارجية الأمريكية، لمساعدة ضحايا الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الأقليات التي ارتكبها داعش في العراق وسوريا.

ومن جانبه أكد المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش، بريت ماكغورك، أن هذه المجموعة الإرهابية لا تزال تسيطر على 1% فقط من الأراضي احتلتها في 2014، بسوريا والعراق.

وأضاف ماكغورك، في مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية، أن نسبة 1%، تتضمن أجزاء مختلفة من وادي الفرات الأوسط، أين تقع بلدة حيّان، آخر معاقل داعش في شرق سوريا.

وقال ماكغورك، الذي اعترف بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت للقضاء على تهديدات داعش بشكل كامل، والذي توقع سابقاً أن يستغرق “بضعة أشهر”، في حيّان: نحن في آخر 1% من الصراع العسكري التقليدي.

وأكد أن الهدف العسكري هو هزيمة تنظيم داعش، بشكل دائم، مضيفاً أن هزيمته تتطلب البقاء على الأرض وأوضح أن الولايات المتحدة تخطط لبقاء قوات على الأرض لفترة طويلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتقود الولايات المتحدة، منذ منتصف 2014، التحالف الدولي، الذي يتضمن أكثر من 60 دولة، للقضاء على الإرهاب.