صرف جوال لكل مدرسة بنين وبنات بتعليم الطائف

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

تعتزم الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة خدمات الطلاب، إطلاق مشروع جوال المدرسة لأكثر من ١٨٠٠ مدرسة بنين وبنات مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك لتسهيل التواصل وتوثيق العلاقة التربوية وتحقيق التكامل بين المدرسة والأسرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، أن هذا المشروع يستهدف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث تستفيد من خلاله إدارات المدارس والإرشاد الطلابي والمعلمين من هذه التقنية، وذلك بتوفير آلية اتصال سريعة وفعالة تربط المدرسة بالمنزل، وتسهّل عملية التواصل الدائم بين أولياء الأمور والمدرسة، لمتابعة أداء الطلبة علمياً وتربويا.

مضيفا أنها تعطي هذه الشرائح خصوصية وضمان للاتصال المباشر مع أولياء الأمور في المتابعة الدقيقة لحالات الغياب والتأخير، بالإضافة إلى معالجة الأمور الطارئة التي قد تحدث وقت التقلبات الجوية، والإشعار بالأنشطة والبرامج التي تتم داخل المدرسة، كما تساهم في تخفيف العبء على أولياء الأمور في الحضور إلى المدارس، وتلقي الشكاوي والمقترحات في العملية التعليمية.

واستطرد الخديدي أن متطلبات المشروع تكمن في التعاقد مع شركة الاتصالات السعودية لتنفيذ المشروع وفق الضوابط المحددة، وذلك بتوفير شريحة جوال لكل مدرسة حكومية، بحيث يرصد لكل مدرسة رصيد افتتاحي محدد، فيما يتم إعادة شحن الشريحة لاحقا.

مشيرا إلى أن هناك أحكاما عامة لجوال المدرسة يمنع فيها استخدامه لأي غرض يخرج عن ما يتعلق بالطلبة، منوها أن المرشد الطلابي هو المسؤول عن جوال المدرسة وصلاحية استخدامه، فإذا لم يتوفر المرشد الطلابي، فإنه يتم إسناد المسؤولية لوكيل المدرسة أو يحتفظ بها القائد.