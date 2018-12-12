تفاصيل: مقتل مدير أمن وإصابة موظفين في هجوم مسلح نفذه شرطي بتركيا

الوئام- متابعات

نفذ شرطي تركي هجوما مسلحا داخل مديرية أمن ولاية ريزا التي تقع شمال شرقي تركيا، أسفر عن مقتل مدير الأمن ألتوغ فيردي، وإصابة اثنين من المسؤولين.

وحسب مصادر أمنية، أكدت أن الشرطي يعمل في قضاء دره بازاري التابع لولاية ريزا، لافتة إلى أنه حضر إلى مبنى المديرية وطلب مقابلة مدير الأمن، وترك هاتفه الجوال وسلاحه في الاستعلامات، ودخل إلى غرفة المدير، والتقاه لفترة قصيرة للتقدم بطلب نقله من مكان عمله إلى مكان آخر، ثم غادر المكتب.

وأضافت المصادر التي روت تفاصيل الحادث أن الشرطي توجه إلى مكتب الاستعلامات لأخذ هاتفه وسلاحه والخروج من المبنى، إلا أنه غير وجهته وذهب باتجاه مكتب مدير الأمن وأطلق النار عليه، وعلى حارسه يغيت جان كوكصال، ومدير شؤون الموظفين أرجان بولاط اللذين كانا في المكتب.

وأوضحت المصادر، أن قوات مديرية أمن ريزا نجحت في القبض على الشرطي الذي نفذ الحادث قبل هروبه من المبنى.