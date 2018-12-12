تبريرات مودل روز تضعها في مأزق للمرة الثانية.. وناشطات سعوديات: “روز اخرسي”

متابعات - الوئام

تعرضت الفاشنيستا السعودية مودل روز لهجمة مرتدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مقطع فيديو لها تحدثت من خلاله عن حقوق المرأة، كانت تدافع فيه عن نفسها من تصريحات مجتزأة سابقة، إلا أن الرد انقلب عليها أيضا هذه المرة، لتؤكد من خلاله المراة السعودية التزامها بتعاليم الدين الإسلامي.

وخرجت “روز” في مقاطع فيديو، عبر حسابها ببرنامج “سناب شات”،، نفت فيها مهاجمتها للمثللين، ومطالبتهم بالتوجه لطبيب نفسي.

وقالت روز في مقطع فيديو: “راحوا خذوا فقرة لي، عن حل مشاكل، جت البنت تقلي انا متجوزة وعندي عيال بس عندي حبيبة، فرحت قلتلها هذا شي مو طبيعي متل ما انتي ما تدرين شو تبين وداخلة مشكلة روحي راجعي دكتور نفسي، طبعا انا كنت بتكلم عن موضوع البنت، بس هم وش سوو، قطعوها بطريقة تناسبهم، الترجمة كانت إن أنا اهاجم المثليين وإنهم مرضى نفسيين ولازم يراجعوا أطباء نفسي (..) فمتل ما قلتلكم خدوا الفيديو وقصقصوه، انا الموضوع ما فرق معي، لإن انا واثقة من نفسي وتفكيري وشو أبي، المهم قاعدين يقولوا للبراندات إن أنا ضد المثليين أنا ضد حقوق المرأة، شلون أنا ضد حقوق المرأة؟ وأنا امرأة؟”.

وأضافت “أنا أعرف أطالب بحقوقي زين بس مو بطريقتكم، طريقتكم هي اضربي الدنيا بالحيط، اهربي من أهلك، غيري دينك، بيعي وطنك بيعي وبيعي، كلنا حصلنا على حقوقنا بالطريقة الصح وهذا الأساس، وأنا أريد أقول هذول ما يطالبون المرأة بطريقة سوية بس بطريقة، لأن لما تبين تأخذين حقوقك مش لما تهربين بأهلك وتهاجمين بلدك (..) هذي مو حقوق، أبد ما دخلها بالحقوق (..) أنا قاعدة أقول هالكلام علشان الناس اللي يشوفون الفيديو، فيصيرون يقولون أنا ضد أحد، أنا الحمدلله ما ضد أحد”.

لكن انقلب السحر على الساحر، فنصائح “روز” عرضتها لانتقادات حادة، إذ رفضت ناشطات على مواقع التواصل تصريحات روز، ودشنوا وسما باسم “#روز_اخرسي_واعلني“، معتبرين تغريداتها جاءت في الأساس لصالح علامة تجارية أمريكية متعاقدة معها، بعد أن حذفوا صورها بناء على تصريحاتهم، مؤكدين أن تصريحاتها العربية تأتي في اتجاه، والإنكليزية في اتجاه آخر، ما يؤكد أنها غير جديرة بالثقة.