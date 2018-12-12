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وتم اعتقال 4 من أقاربه

المدعي العام الفرنسي: منفذ هجوم ستراسبورغ معروف بتطرفه لدى الأمن

المدعي العام الفرنسي: منفذ هجوم ستراسبورغ معروف بتطرفه لدى الأمن
weam.co/560116
باريس - الوئام:

قال فرانسوا مولان، المدعى العام الفرنسى، إن مطلق النار ومنفذ هجوم ستراسبورغ، أصيب فى ذراعه، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن.

وأضاف مولان، فى مؤتمر صحفى، عقد منذ قليل، أن المشتبه، ويدعى “شريف ساي” من مواليد عام 1989 في ستراسبورغ، معروف لدى أجهزة الشرطة بتطرفه، وسبق أن واجه 27 حكما فى فرنسا وألمانيا وسويسرا، ومن بينها عمليات سرقة.

وذكر المدعي العام الفرنسي أن الأجهزة الأمنية عثرت على قنبلة يدوية وسلاحا ناريا وذخيرة فى بيت المشتبه به فى تنفيذ هجوم ستراسبورغ.

وأورد أنه تم وضع 4 من أقاربه في السجن الاحتياطي، مبينا أن التحقيقات ستستمر حتى تحديد مكان المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورغ

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