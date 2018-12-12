الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارتي “مرور وتعليم جدة” (صور)

جدة - الوئام- هاني الثبيتي:

شهد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين إدراة مرور محافظة جدة، وإدارة تعليم محافظة جدة.

ووقع المذكرة كل من العميد سليمان بن عبدالله الزكري، مدير مرور محافظة جدة، وعبدالله الثقفي، مدير عام تعليم محافظة جدة.

فيما تهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى السلامة والتوعية المرورية بين الطلاب والطالبات والكادر التعليمي من خلال عدد من البرامج والأنشطة التوعوية، التي ستقام في المدارس لتوعية الطلاب والطالبات وتعليمهم وسائل السلامة المرورية من لوحات إرشادية وتحذيرية للحفاظ على السلامة العامة لمرتادي الطرق والتقاطعات في المحافظة.

وقدم “الزكري” و”الثقفي” شكرهما لمحافظ جدة على مباركته لهذه الاتفاقية ودعمة اللامحدود للبرامج والمبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية والتي تعود بالنفع على الجميع، مهيبين الطلاب والطالبات بتعزيز الانضباط المروري الذي سينعكس أثره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.