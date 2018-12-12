لأول مرة.. اعتماد “روب جديد” للمحاميين داخل المحاكم

بدأت الهيئة السعودية للمحامين في إلزام المحامين بارتداء روب المحاماة، في تنظيم جديد لدخولهم لصالات المحاكم بالروب الجديد أو ما يسمى (المعطف).

ويأتي صدور هذا التوجيه من الهيئة للمحامين بعد أن كان “رداء” المحامين خاص بـ “الأعراف الخارجية”.

وقال عضو اتحاد الحقوقيين العرب المحامي كاتب الشمري، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء: “أنا سعيد جدًا بارتدائي روب المحامين المقرر من قبل هيئة المحامين، وتشرفت بأن أكون من أوائل المحامين الذين نالوا شرف استلام هذا الرداء من مقر الهيئة السعودية للمحامين”.

وأضاف: “نطمح مستقبلًا بعد هذا الإجراء التنظيمي أن نرى هيئة المحكمة وممثلي النيابة العامة كلهم يرتدون هذا الزي الذي يميزهم عن غيرهم ويضفي الهيبة على المحكمة”.

وكانت لجنة معتمدة من الإدارة العامة للمحامين في وزارة العدل، تدرس خلال الأيام الماضية اعتماد “رداء” للمحامين اقترحه المحامي كاتب الشمري على وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

ورأى البعض مؤخرا أن الرداء خاص بـ “الأعراف الخارجية”، إلا أن آخرين أجازوه كأمر “مصلحي لا حرج فيه”.