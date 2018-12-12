خادم الحرمين الشريفين يرسل برقية عزاء لملك البحرين

واس - الوئام:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، اليوم اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد أعرب جلالة ملك مملكة البحرين، عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على مشاعره الأخوية الصادقة وأن لا يريه أي مكروه.