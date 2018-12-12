التعليقات: 0

في وفاة الشيخة نورة آل خليفة

خادم الحرمين الشريفين يرسل برقية عزاء لملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يرسل برقية عزاء لملك البحرين
weam.co/560138
واس - الوئام:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، اليوم اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد أعرب جلالة ملك مملكة البحرين، عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على مشاعره الأخوية الصادقة وأن لا يريه أي مكروه.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية

بقيادة سلمان.. قافلتنا تسير بأمان واطمئنان

بقيادة سلمان.. قافلتنا تسير بأمان واطمئنان

أمير الكويت يشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في إدارة أعمال القمة الخليجية

أمير الكويت يشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في إدارة أعمال القمة الخليجية

الأمير خالد الفيصل يهدي قصيدة لخادم الحرمين في ذكرى البيعة الرابعة

الأمير خالد الفيصل يهدي قصيدة لخادم الحرمين في ذكرى البيعة الرابعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>