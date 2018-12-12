24 مشروعا أطلقها “سكني” في المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية - الوئام:

بلغ إجمالي المشاريع التي طرحتها وزارة الإسكان ضمن برنامج “سكني” في المنطقة الشرقية 24 مشروعاً توفر نحو 22,333 وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250 ألف و750 ألف ريال، بينها 4 مشاريع جاهزة تحوي 1,881 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا بمساحة 500م2، و20 مشروعًا تحت الإنشاء يحوي 20.452 وحدة سكنية تحت الانشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.

وبحسب البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” فإن اجمالي مساحة المشاريع التي طرحتها الوزارة في منطقة الرياض جاوزت 6 مليون و646 ألف م2، تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، الى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس والمساجد والجوامع بالإضافة الى المرافق التجارية والترفيهية.

وكشفت بيانات برنامج “سكني” عن اجمالي أعداد الخيارات التي تم تخصيصها للمستفيدين في المنطقة الشرقية منذ إطلاق برنامج “سكني” في العام 2017 حتى الدفعة الماضية لشهر نوفمبر 2018، بلغ 70.299 خيار سكني وتمويلي، شملت 4.297 وحدة سكنية جاهزة، و33.930 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و10.535 أرض مجانية، و21.537 قرض عقاري مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وتشمل المشاريع التي أعلن عنها البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص 20 مشروعاً، منها 11 مشروعًا بمدينة الدمام هي مشروع الياسمين رزيدنس، ومشروع النخيل، ومشروع مد، وتلال الدمام، وواحة الدمام، وتلال الغروب الشمالي والجنوبي، وواحة مدى، ونساج تاون، والفريدة، ومشروع الواجهة، فيما حظيت مدينة الخبر بـ 3 مشاريع منها مشروع الشبيلي، وإطلالة البحر، والشروق، أما مدينة الاحساء فقد حازت على 4 مشاريع بينها ديار الحساء، ومخطط الجوهرة السكني، والبيرق، فيما حظيت القطيف بمشروعين هما مشروع البدراني، ومشروع منازل القطيف، إضافة إلى مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الفلل الجاهزة على أراضي وزارة الإسكان في كلا من الأحساء وحفر الباطن والخبر.

يذكر أنَّ وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018 والتي تستهدف تخصيص 300 ألف خيار خلال هذا العام، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الحادية عشرة إلى أكثر من 285 ألف خيار سكني وتمويلي بما يحقق 95% من مستهدف هذا العام.