التعليقات: 0

في ثاني جلساتها

ميركل تنتقد صمت اليسار عن شغب “السترات الصفراء”

ميركل تنتقد صمت اليسار عن شغب “السترات الصفراء”
weam.co/560170

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صمت حزب اليسار في بلادها عن أعمال الشغب التي قام بها أصحاب “السترات الصفراء” أثناء احتجاجاتهم في فرنسا.

وفي ثاني جلساتها الخاصة التي عقدتها في البرلمان للرد على أسئلة النواب، قالت ميركل اليوم الأربعاء إن هذا التأييد غير المحدود من جانب حزب اليسار أمر “شائن” لأن اليساريين ” لم يقولوا كلمة عن العنف في الشوارع هناك”.

يذكر أن موقف اليسار من حركة الاحتجاجات الفرنسية ليس واضحا.

وكانت سارا فاجنكنشت، زعيمة الكتلة البرلمانية لليساريين، وصفت “السترات الصفراء” نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي بأنها نموذج يحتذى لألمانيا.

في المقابل، وصف بيرند ريكسنجر، زعيم حزب اليسار، “التآخي” بين الفكر اليساري واليميني هناك في فرنسا بأنه يبعث على القلق.

روابط ذات صلة

الشرطة الألمانية تراقب المعابر الحدودية مع فرنسا بعد هجوم ستراسبورغ

الشرطة الألمانية تراقب المعابر الحدودية مع فرنسا بعد هجوم ستراسبورغ

هجوم ستراسبورغ يرفع مستوى التأهب الأمني في فرنسا

هجوم ستراسبورغ يرفع مستوى التأهب الأمني في فرنسا

آخر تطورات هجوم ستراسبورغ.. ارتفاع عدد القتلى والمصابين

آخر تطورات هجوم ستراسبورغ.. ارتفاع عدد القتلى والمصابين

مقتل شخص وإصابة 4 إثر إطلاق نار في فرنسا.. وإغلاق البرلمان الأوروبي

مقتل شخص وإصابة 4 إثر إطلاق نار في فرنسا.. وإغلاق البرلمان الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>