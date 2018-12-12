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رسميا.. عودة الإملاء والخط للمناهج

رسميا.. عودة الإملاء والخط للمناهج
weam.co/560182
الرياض- الوئام- سمير اللهيبي:

كشفت وزارة التعليم، عن إطلاق سلسلة تطوير المقررات الدراسية، اعتبارًا من الفصل الدراسي المقبل، وتشمل الإملاء والخط ومهارات التفكير الناقد والفلسفة والقانون وغيرها.

وفي مقطع فيديو، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات التعليم، الدكتور محمد الزغيبي، عن عودة الإملاء والخط للمرحلة الابتدائية في الفصل الدراسي الثاني، والبداية من الصف الثالث الابتدائي، ومن العام المقبل، ستشمل بقية السنوات الدراسية في المرحلة الابتدائية.

ولفت إلى أن كل النصوص التي يتضمّنها الكتاب الجديد مأخوذة من رؤية المملكة 2030، حتى يعيشها الجيل الحالي من الآن.

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