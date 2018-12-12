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الأمم المتحدة: الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على الرياض إيرانية الصنع

الأمم المتحدة: الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على الرياض إيرانية الصنع
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الوئام- متابعات

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسة حول لجنة العمل المشتركة الخاصة في برنامج إيران النووي.

وأكدت الأمم المتحدة، أن قنوات البيع والشراء المتعلقة بالتكنولوجيا وغيرها مع إيران يجب أن تجري عبر الطرق الشرعية، لافتة إلى أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على الرياض إيرانية الصنع، وكذلك الطائرات المسيرة التي يمتلكها الحوثيون إيرانية الصنع.

فيما قال ممثل الاتحاد الأوروبي، إنهم ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران، كما دعا للتوقف عن تجارب طهران الصاروخية ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى دعم مشاورات السلام اليمنية الجارية في السويد.

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