بومبيو: الولايات المتحدة لن تقبل بتطوير إيران صواريخ تهدد أمن المنطقة

الوئام- متابعات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لن تقبل بتطوير إيران صواريخ تهدد أمن المنطقة، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يواصل تطوير قدراته الصاروخية

وقال في كلمته بمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن النظام الإيراني يواصل تطوير برنامجه الصاروخي مستغلا الاتفاق النووي، فضلا عن مواصلة طهران انتهاك القانون الدولي عبر تجاربها الصاروخية، مؤكدًا أن إيران لديها إيران أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط.

وأضاف “بومبيو”، أن إيران تواصل تزويد الحوثيين بالصواريخ والإرهابيين في أفغانستان ولبنان والعراق، وإذا لم نردعها ستكون هناك كارثة ستعرض شعوبنا للخطر، لافتًا إلى أن الاتفاق النووي وفر لإيران غطاء لممارساتها التدميرية في المنطقة.

وأشار إلى أن أمن حلفاء واشنطن بالنسبة لترامب ضرورة وله الأولوية، مؤكدًا أنه سيتم تأسيس تحالف مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة لمواجهة إيران.