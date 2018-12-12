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الجبير: كيان دول البحر الأحمر يمنع القوى الخارجية من القيام بدور سلبي في المنطقة

الجبير: كيان دول البحر الأحمر يمنع القوى الخارجية من القيام بدور سلبي في المنطقة
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أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، اتفاقا لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، يضم إلى جانبها مصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن بغرض تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض.

 

وقال وزير الخارجية، عادل الجبير، إن “إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، يعزز التعاون الاقتصادي والبيئي والأمني الذي يهم كل دولنا”.

وتابع الجبير: “أعتقد أن هذا الكيان سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار بها، ويربط اقتصادنا مع بعض”.

أضاف: “هذا الكيان سيساهم في إيجاد تناغم في التنمية بين دولنا في هذه المنطقة الحساسة، وبالتالي يساهم في منع أي قوى خارجية من القيام بدور سلبي في هذه المنطقة الحساسة”.

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