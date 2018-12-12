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المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار في مدينة ستراسبورج الفرنسية

المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار في مدينة ستراسبورج الفرنسية
شعار وزارة الخارجية
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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية ، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء.
وجدد المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها للجمهورية الفرنسية الصديقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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