ترامب: هجوم ستراسبورغ يؤكد أهمية الجدار مع المكسيك

متابعات - الوئام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن عملية إطلاق النار في سوق للميلاد بستراسبورغ، تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأضاف ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا. سنعزز حدودنا بشكل إضافي”.

وتابع: “يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات، لكي يكون لدينا المزيد من الأمن على الحدود”، في إشارة الى تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الاميركي، ونانسي بيلوسي التي ستتولى في يناير رئاسة مجلس النواب.

واستقبل ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض مسؤولين، وجرى بحث معمق لإقامة جدار على حدود المكسيك والذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، فيما يرفض الديموقراطيون منحه الأصوات اللازمة في الكونغرس لتمويله.

وكشفت تقارير صحفية عن هوية المشتبه به في هجوم ستراسبورغ، وهو شريف شيكات، البالغ من العمر 29 عاما، وقد ولد في فبراير من عام 1989، ويسكن في حي نودورف.

وأطلق المسلح النار بشكل عشوائي في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين على الأقل.