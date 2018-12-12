اتحاد إذاعات الدول العربية يُدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال مكاتب وكالة الأنباء الفلسطينية

متابعات - الوئام

دانت الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بشدة اقتحام قوات الاحتلال يوم الاثنين مكاتب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في مدينة رام الله، عادة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال “جريمة شنعاء ” تجاوزت كل الخطوط الحمراء ومعبرة عن وقوف الاتحاد غير المشروط إلى جانب الوكالة الفلسطينية والعاملين فيها ومع الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان أصدرته الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في تونس حاليًا “أنها لايمكن إلا أن تستنكر هذه الممارسات الهمجية وتندد بكل قوة وحزم بهذه الأعمال المنافية لكل المبادئ الإنسانية والالتزامات الدولية وما تفرضه على قوات الاحتلال من كيفية التعامل مع الأراضي المحتلة وسكانها ومؤسساتهم، خاصة منها المؤسسات الحساسة، مثل مقر وكالة أنباء “.