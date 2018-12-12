على خطى داعش.. حزب الله يستقطب الشباب بالألعاب الإلكترونية

يستخدم حزب الله اللبناني استراتيجية “الألعاب الإلكترونية” لجذب الشباب إلى ميليشياته.

موقع “نيوز ري” الروسي نشر تقريرا تحدث فيه عن طموحات المحور الشيعي، التي تجاوزت حدود الشرق الأوسط الحقيقي، لتمدّ داخل شرق أوسط آخر افتراضي، حيث يرى محللون أن حزب الله اللبناني يستخدم إستراتيجية كاملة تهدف إلى تجنيد المقاتلين الشبان.

وقال في تقرير للصحفي إيغور يانفاريوف، إن صناعة ألعاب الكمبيوتر من ضمن الاستراتيجيات التي يتبعها حزب الله لتجنيد الشباب في صفوفه.

وفقا للموقع هذه اللعبة الإلكترونية، التي أطلقها حزب الله، لا تعد التجربة الأولى له في هذا المجال، حيث أطلق في سنة 2006 لعبة القوات الخاصة بجزأيها الأول والثاني، والتي تستقطب عناصره للقتال ضد إسرائي

وأورد الموقع أن هذه الإستراتيجية تم اعتمادها من قبل تنظيم داعش في أواخر سنة 2014، حيث قام أتباع التنظيم بتطوير نسخة جديدة للعبة “جراند ثفت أوتو”، والتي تعني حرفيا “سرقة السيارات الكبرى”.

وفي هذه اللعبة، عرض الأشخاص الذين قاموا بتطوير هذه النسخة على اللاعبين القيام بمجموعة من المهام بالنيابة عن “الذئب الوحيد” الذي يرتدي وشاح رأس أسود اللون، وقميصا بنفس لون الوشاح وسراويل خاصة. ومن المهام الموكلة للذئب الوحيد؛ مهاجمة الشرطة والجيش.

وذكر الموقع أن دعاة الخلافة اعتبروا أن صناعة الألعاب الإلكترونية بمثابة وسيلة لتجنيد مقاتلين جدد.

وفي الختام، أشار الموقع إلى قدرة الألعاب الإلكترونية على التأثير على نفسية الأطفال والمراهقين، وتحول ألعاب الفيديو إلى وسيلة تستخدمها بعض الجهات لتحقيق مآربها الخاصة.