حضر الـ “ الفار “ و الهلال يواصل المشوار

الوئام-الرياض-ابراهيم ال صالح

تغلب فريق الهلال على مضيفه نادي أحد بنتيجة 1-0 على ملعب الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة و ذلك ضمن مباريات دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر بعدما تؤجلت الجولة من اجل مشاركة الهلال في البطولة العربية

شهد الشوط الاول استحواذًا هلاليًا عالياً حيثُ استطاع الوصول إلى المرمى الاحدي في تسعة مرات كانت منها 8 تسديد على مرمى أحد و تألق حارس الجبل الاحدي زهير لعروبي بعدما تصدى للهجمات الهلالية الخطيرة حيث تألق قوميز و ريفاس مهاجمي الهلال في التسديد ، في المقابل وصل فريق احد مرمى الفريق الهلالي في ثلاث كرات و جميعها لم تكن بإتجاه المرمى ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين

في الشوط الثاني دخل الهلال مواصلاً ضغطه على مرمى احد في الدقيقة الـ51 تعثر ادواردو داخل منطقة الجزاء ليتجه الحكم إلى تقنية الفار و بسبب خلل فني تأخر قرار الحكم إلى الدقيقة 54 ليعلن بعدها الحكم ركلة جزاء محتسبة للهلال قام بتنفيذها المحترف الفرنسي بافتيمبي قوميز ليسجل اولى اهداف المباراة و الهدف العاشر له في بطولة الدوري ، تراجع الهلال قليلاً و حاول الجبل الاحدي تعديل النتيجة و لكن دفاعات الهلال رفضت لتبقى النتيجة على ماهي عليه حتى اطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء ، ليواصل الهلال صدارته و بـ32 نقطة بفارق ستة نقاط عن المركز الثاني النصر و يبقى احد في المركز الـ15 بـ6 نقاط .