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في مؤتمر صحفي

جيسوس: رغم الإصابات ..حققنا انتصارا مهما أمام فريق اعتمد على الدفاع #الهلال_احد

جيسوس: رغم الإصابات ..حققنا انتصارا مهما أمام فريق اعتمد على الدفاع #الهلال_احد
weam.co/560253
الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح

قال المدير الفني لفريق الهلال، جورجي جيسوس  إن الهلال حقق انتصارا مهما وصعبا أمام فريق اعتمد على اللعب بطريقة دفاعية منظمة .

وشكر جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة احد و الهلال و التي انتهت بفوز الاخير بهدف دون رد جمهور المدينة على هذا الحضور قائلا : “بدونكم لن يكون هذا الانتصار ساعدتمونا كثيرا وأهديكم هذا الفوز .

و عن تراجع أداء بعض اللاعبين قال:”بالفعل في مباراة اليوم كان أداء بعض اللاعبين منخفضاً ولديهم اكثر مما قدموه مثل ادواردو وكنو وسالم الذين اثق بهم وبامكانياتهم

و أضاف : الفريق يفتقد الكثير من اللاعبين للإصابة مثل الشهراني وعموري والفرج وهذا يؤثر بالتأكيد على اداء الفريق.

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