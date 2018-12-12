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فيينا تطالب بالإفراج الفوري عن صحفي نمساوي معتقل في تركيا

فيينا تطالب بالإفراج الفوري عن صحفي نمساوي معتقل في تركيا
weam.co/560261

طالب المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، الأربعاء، بالإفراج عن الصحافي النمساوي، ماكس تسيرنغاست، القريب من اليسار المتطرف، والذي أوقف في سبتمبر في تركيا بعدما كتب مقالات اعتبرت مسيئة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال كورتز في تصريح في فيينا: “نتمنى إجراء ينسجم مع دولة القانون، وهذا يعني كما اعتقد إفراجاً فورياً”.

وأضاف المستشار النمساوي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حتى نهاية الشهر: “ثمة في تركيا عدد كبير من الأشخاص المسجونين من طريق الخطأ” وهذا “غير مقبول”.

وكان ماكس تسيرنغاست، 29 عاماً أوقف في 11 سبتمبر(أيلول) في أنقرة، وهو يعمل في تركيا منذ ثلاثة 3 أعوام ويتعاون مع عدد كبير من المطبوعات الدولية، منها “ريفولت ماغازين” التي يصدرها اليسار المتطرف باللغة الألمانية.

وقال محاميه مراد يلمظ، الثلاثاء، لإذاعة “او.إر.اف” الرسمية النمساوية إنه “لم يتبلغ بعد بالتهم الموجهة اليه”.

وفي مقالة نشرتها الشهر الماضي صحيفة واشنطن بوست، قال تسيرنغاست إنه “أخضع للاستجواب حول مقالة نشرتها مجلة “جاكوبين” الأمريكية اليسارية، قال المحققون إنه “شتم” فيها أردوغان، وهذا يعد جنحة في تركيا.

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