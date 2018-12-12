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في مؤتمر صحفي

رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن

رئيس الوزراء اليمني: لدينا مشاريع بدعم سعودي وإماراتي للنهوض بميناء عدن
weam.co/560270
الوئام-واس

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن لدى حكومته دعم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بميناء عدن جنوب البلاد.
وأشاد في مؤتمر صحفي عقده في ميناء عدن للحاويات، بدعم الأشقاء في المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية من خلال تقديم رافعات مناولة لميناء عدن، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن (YCHO).
وأكد عبدالملك وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن حكومته ماضية في إجراء إصلاحات في المراحل والمرافق كافة، وهي تستمد قوتها من الشعب اليمني التوّاق لإجراء إصلاحات إدارية حقيقية ومكافحة الفساد.

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