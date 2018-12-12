واشنطن إكزماينر: لماذا يصمت الكونجرس عن الحكومة القطرية وثيقة الصلة بالإرهاب وإيران

متابعات - الوئام

تساءلت “واشنطن إكزماينر” الأمريكية عن صمت الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حكومة الدوحة بعد ثبوت ضلوعها في صلات بالإرهاب وإيران، وأنشطة تهدد أمن الشرق الأوسط والعالم.

وذكر مقال للكاتب توم روجان أن قطر أجرت على مدار تاريخها حملة جمع تبرعات للإرهابيين وإضافة إلى أنها حليف مقرب من إيران، وهذا لا يمكن أن يتوافق بأي شكل من الأشكال مع المصالح الأمنية الأمريكية.

وكشف روجان في مقاله الحملة الدعائية التي تقودها صحيفة واشنطن تايمز بدعم وأموال طائلة من قصر الدوحة، من خلال سلسلة تقارير ومقالات بمساحات خاصة لتلميع أمير قطر وسياسته، والضغط على الكونجرس لدعم قطر في ملف كأس العالم 2022

وأضاف روجان أن عرض الدوحة الخاص باستضافة كأس العالم كان مليئا برائحة الفساد، وهذا ما كشفته التحقيقات المسربة مع الهيئة الفاسدة في اتحاد الكرة العالمي، وبذلك تكون قطر بلا فائدة ف كرة القدم، فكيف ستستضيف حدث كبير مثل كأس العالم.

وتابع أن وجود كأس العالم في قطر هو مزحة كبيرة، إنما يمكن تسمية الأمر بالعار الأخلاقي، وبعيدا عن الفساد الهائل في الصفقة، فقد بنت قطر ملاعبها لكأس العالم بعمالة السخرة، ولم تتحسن ظروف العمال بعض الشيء إلا بعد تقارير الصحافة التي كشفت عن ممارسات السخرة القطرية.

وفي نهاية مقاله طالب الكاتب الأمريكي الكونجرس بإصدار قرار يدين وجود كأس العالم في قطر.