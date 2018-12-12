رئيس الوزراء التونسي يزور المملكة غدا الخميس

الوئام-متابعات

أعلنت الرئاسة التونسية عن زيارة لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، غدًا الخميس، إلى المملكة،لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان رئاسة الحكومة التونسية: إن الزيارة التي تستمر 3 أيام تأتي تلبیة لدعوة تلقاها الشاهد، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار تونس قبل نحو أسبوعين ضمن جولة عربية.

وأضاف البيان، أن الزيارة تأتي في إطار “دفع العلاقات الثنائیة بین البلدین إلى آفاق أوسع وأرحب”.

وتابعت رئاسة الحكومة، في بيانها، أن الزیارة هي أیضًا “تأكید على قوة ومتانة العلاقات الممیزة بین البلدین، بما یخدم المصالح المشتركة لهما ویحقق تطلع القیادتین، وآمال شعبیهما”.

والإثنين الماضي، وجّه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، دعوة رسمية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة العربية المقرر عقدها ربيع 2019، في بلاده.