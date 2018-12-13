بريطانيا .. تيريزا ماي تنجو من اقتراع بسحب الثقة من زعامة حزب المحافظين

الوئام-متابعات

نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من اقتراع بسحب الثقة من زعامة حزب المحافظين،اليوم، بعد إعلان نتائج التصويت على مذكرة حجب الثقة عنها.

وحصدت تيريزا ماي 200 صوت مقابل 117 صوتوا ضد بقائها على رأس حزب المحافظين.

ومن جانبه قال زعيم المعارضة البريطانية إن نتائج اقتراع حجب الثقة عن ماي ليس مهما بالنسبة للبريطانيين.

ودعت المعارضة البريطانية ماي إلى العودة للبرلمان من أجل التصويت على اتفاق {بريكست}