آل الشيخ يكشف عن خطة لإنقاذ الاتحاد ويعلق على الأخطاء التحكيمية و الإقالة السريعة للمدربين

الوئام-متابعات

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،تركي آل الشيخ عن خطة لإنقاذ فريق الاتحاد أعدها مسؤولون في النادي وأطلعوه عليها

وقال آل الشيخ لبرنامج في المرمى على قناة العربية : “اجتمعت مع مسؤولي نادي الاتحاد و قدموا لي خطة عمل واضحه .. وسيكون هناك تعاقد مع لاعبين سعوديين وستة اجانب جدد.

وعلق ال الشيخ على الأخطاء التحكيمية قائلا :” لا يرضيني الاخطاء التحكيمية، الاستعجال في اقالات المدربين، والتراشق الاعلامي .

وعلى صعيد آخر أكد أنه لا يمكن أن يتدخل في شأن كرة القدم في ظل وجود اتحاد قدم منتخب.

و أوضح أن لجان اتحاد القدم يدرسون قضية النصر والوحدة وأنه لم يرفع له اي شي يخص هذه القضية

و قال إن ٧٠٪ من رؤوساء الاندية نجحوا في جلب رعاة ومن المستحيل ان نقدم دعم في الفترة الشتوية للاندية مثل فترة الصيف ..و سندعم حالات خاصة مثل الاتحاد، أحد والحزم

و أشار آل الشيخ إلى دعم ولي العهد له قائلا : “دعمت بشكل غير مسبوق من رجل غير مسبوق .. اذا نجحت الفضل له واذا فشلت انا السبب