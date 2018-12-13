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لبرنامج في المرمى

آل الشيخ يكشف عن خطة لإنقاذ الاتحاد ويعلق على الأخطاء التحكيمية و الإقالة السريعة للمدربين

آل الشيخ يكشف عن خطة لإنقاذ الاتحاد ويعلق على الأخطاء التحكيمية و الإقالة السريعة للمدربين
تركي آل الشيخ
weam.co/560295
الوئام-متابعات

كشف  رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرياضة،تركي آل الشيخ  عن خطة لإنقاذ فريق الاتحاد أعدها مسؤولون في النادي وأطلعوه عليها

وقال آل الشيخ لبرنامج في المرمى على قناة العربية : “اجتمعت مع مسؤولي نادي الاتحاد و قدموا لي خطة عمل واضحه .. وسيكون هناك تعاقد مع لاعبين سعوديين وستة اجانب جدد.
وعلق  ال الشيخ  على الأخطاء التحكيمية قائلا :” لا يرضيني الاخطاء التحكيمية، الاستعجال في اقالات المدربين، والتراشق الاعلامي .
وعلى صعيد آخر أكد أنه لا يمكن أن يتدخل في شأن كرة القدم في ظل وجود اتحاد قدم منتخب.

و أوضح أن لجان اتحاد القدم يدرسون قضية النصر والوحدة وأنه لم يرفع له اي شي يخص هذه القضية
و قال إن ٧٠٪ من رؤوساء الاندية نجحوا في جلب رعاة ومن المستحيل ان نقدم دعم في الفترة الشتوية للاندية مثل فترة الصيف ..و  سندعم حالات خاصة مثل الاتحاد، أحد والحزم
و أشار آل الشيخ إلى دعم ولي العهد له قائلا : “دعمت بشكل غير مسبوق من رجل غير مسبوق .. اذا نجحت الفضل له واذا فشلت انا السبب

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