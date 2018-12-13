وفاة ناشط إيراني معتقل لانتقاده خامنئي على تويتر

متابعات - الوئام

قالت منظمات حقوقية إن الناشط الإيراني المعتقل وحيد صياد نصيري، توفي بعد إضرابه عن الطعام لمدة 60 يومًا.

واعتقل نصيري بسبب نشره تغريدات تنتقد المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي ودوره في القمع والظلم ضد الشعب الإيراني.

وذكرت وكالة “هرانا” الحقوقية نقلا عن ذوي نصيري، أن ابنهم وحيد، الذي أطلق سراحه مؤخرًا من السجن، أعيد اعتقاله في 1 أغسطس الماضي من قبل جهاز الاستخبارات في مدينة قم، وتم نقله إلى سجن قُم الساحلي بعد أسبوع.

وبحسب بالوكالة، بعد عدة أيام تم الحكم على وحيد صياد نصيري من قبل محكمة الثورة بالسجن 4 سنوات ونصف، بتهم إهانة المرشد عبر تغريدات عبر مواقع التواصل والدعاية ضد النظام وتهديد الأمن القومي.

وعقب المحكمة، بدأ نصيري إضرابا عن الطعام وقال ذووه أنه بعد شهرين تعطل الجهاز الهضمي في جسمه ولم يتمكن من امتصاص الماء بسبب الإصابة الخطيرة ومع إهمال مسؤولي السجن وعدم نقله الى المستشفى تدهورت صحته فورا.

وقالت عائلة المعتقل إن بعد انهيار ابنهم نقلته إدارة السجن إلى المستشفى وأبلغتهم بأنه توفي في مستشفى مدينة قم اثر تدهور صحته بشكل فجائي.

وتوفي 10 معتقلين تحت التعذيب، خلال موجة الاحتجاجات الشعبية في إيران والتي اندلعت في 28 ديسمبر الماضي واستمرت لعدة أشهر، بينما قتل 25 شخصا من المتظاهرين برصاص الأمن.

وكان النائب الإيراني علي رضا رحيمي، أعلن أن السلطات اعتقلت ما يقارب 5000 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في أكثر من 100 مدينة بأنحاء مختلفة من البلاد.