البنتاغون يحذر تركيا: لا تهاجموا الأكراد في سوريا

واشنطن- الوئام:

قال البنتاغون لتركيا إن أي هجوم قد تشنه ضد حلفائه الأكراد في شمال سوريا غير مقبول.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكابتن شون روبرتسون، إن إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سوريا، خاصةً في منطقة يحتمل وجود طواقم أمريكية فيها، هو أمر مقلق للغاية.

وأضاف أن أي عمل من هذا القبيل، سنعتبره غير مقبول.

وجاء التحذير الأمريكي بعيد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد المقاتلين الاكراد المدعومين من الولايات المتحدة.

وردت وحدات حماية الشعب الكردية على تهديدات إردوغان بقولها إن أي عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش.

ووحدات حماية الشعب الكردية، المكون الابرز في قوات سوريا الديموقراطية التي تخوض مع واشنطن حملة ضد تنظيم داعش في هذا البلد، قالت إن التهديدات تتزامن للمرة الثالثة مع تقدم قواتنا ضد الارهابيين، وهذه المرة مع دخول قواتنا الى هجين، بدأ إردوغان بتهديد مناطقنا.

وهجين من آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في الشرق السوري قرب الحدود العراقية.