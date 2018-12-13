الرياض- الوئام:

يسعى أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ 22 على التوالي في جميع المسابقات الإنجليزية والاوروبية، عندما يستضيف كارباج أجدام بطل أذربيجان في العاشرة مساء اليوم الخميس بملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي “اليوروباليج”.

مشاهدة مباراة ارسنال الإنجليزي وكارباج أجدام بث مباشر 13-12-2018 الدوري الأوروبي

ويحتل أرسنال صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على سبورتنج لشبونة البرتغالي صاحب الوصافة، بينما يحتل كارباج أجدام المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

مشاهدة مباراة ارسنال الإنجليزي وكارباج أجدام بث مباشر 13-12-2018 الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر، في ظل سياسة التدوير التى يتبعها أوناي إيمري المدير الفني للفريق اللندني لمنح الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المباريات.

مشاهدة مباراة ارسنال الإنجليزي وكارباج أجدام بث مباشر 13-12-2018 الدوري الأوروبي

وأشاد محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر، في وقت سابق بمدربه أوناي إيمري الذى يعكف دائمًا على التطوير من أداء الفريق.

مشاهدة مباراة ارسنال الإنجليزي وكارباج أجدام بث مباشر 13-12-2018 الدوري الأوروبي

وعلى الرغم من غياب محمد الننى عن المشاركة في مباريات أرسنال بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” منذ إنطلاق الموسم الحالي، إلا أن اللاعب المصري حرص في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي أرسنال على الأشادة بمدربه أوناي إيمري.

مشاهدة مباراة ارسنال الإنجليزي وكارباج أجدام بث مباشر 13-12-2018 الدوري الأوروبي

وقال محمد الننى: “أوناي إيمري مدرب رائع ومجتهد، يقوم بتحفيظ اللاعبين أدوارهم داخل أرض الملعب خلال التدريبات، إيمري يمتلك العديد من الأفكار لتطوير أداء أرسنال بإستمرار، ويحرص على التطوير من تلك الأفكار”.

مشاهدة مباراة ارسنال الإنجليزي وكارباج أجدام بث مباشر 13-12-2018 الدوري الأوروبي

وكانت أندية أرسنال وتشيلسي وباير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت ودينامو زغرب ودينامو كييف وفنربخشة ولاتسيو وريال بيتيس وسالزبورج وسبورتنج لشبونة وزينيت سان بطرسبرج وزيوريخ نجحت في حجز مقاعدها بدور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوروبي، قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

مشاهدة مباراة ارسنال الإنجليزي وكارباج أجدام بث مباشر 13-12-2018 الدوري الأوروبي

المباراة: آرسنال – إنجلترا — : — كارباغ اغدام – إذربيجان

الجولة: السادسة الدوري الأوروبي المجموعة E

الملعب: إستاد الإمارات

الموعد: الخميس 13-12-2018 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.