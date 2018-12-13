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وتشمل عدة مناطق

أمطار رعدية غزيرة على محافظات جازان تعوق حركة السير

أمطار رعدية غزيرة على محافظات جازان تعوق حركة السير
weam.co/560329
الوئام - متابعات

شهدت عدة محافظات بمنطقة جازان، سقوط أمطار رعدية غزيرة، أعاقت حركة سير المواطنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمرت لفترة طويلة.

واجتاحت الأمطار محافظة أبوعريش والقرى التابعة لها، واستمرت لأكثر من خمس ساعات متواصلة، مصحوبة بصواعق رعدية قوية، نتج عنها تجمع لمياه الأمطار في الطرقات الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، كما سقطت بعض سيارات المواطنين في حفريات لمشروع تصريف المياه ولحقت بها أضرار بالغة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أطلقت مساء أمس، تنبيها متقدما، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تشمل جيزان، والشقيق، والقحمة، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح التنبيه أن الأمطار تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وتؤدي إلى جريان السيول، ويبدأ التنبيه من الساعة الواحدة صباح اليوم، ويستمر حتى الحادية عشرة ظهرا.

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