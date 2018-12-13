9 مليارات دولار خسائر حرائق كاليفورنيا

كالفورنيا- الوئام:

أعلنت السلطات الأمريكية أن الحرائق التي دمرتآلاف المنازل في ماليبو وشمال ولاية كاليفورنيا وأوقعت 88 قتيلاً، في نوفمبر الماضي، تسببت في خسائر مادية تقدر بـ 9 مليارات دولار على الأقل.

وقال المتحدث باسم هيئة الإٍشراف على شركات التأمين في ولاية كاليفورنيا ديف جونز في بيان، إن حرائق الغابات المدمرة في 2018 كانت الأكثر دموية والأعلى كلفة في تاريخ كاليفورنيا.

ولفت المتحدث إلى أن كلفة الحرائق لا تنفك ترتفع مع تلقي شركات التأمين المزيد من طلبات التعويض.

وأضاف أنه إلى غاية أمس الأربعاء تلقت شركات التأمين أكثر من 40 ألف طلب تعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق نوفمبر كامب فاير في شمال الولاية و”وولسي فاير” و”هيل فاير” في ماليبو، ومدن أخرى قريبة من لوس أنجليس، مشيراً إلى أن الكلفة التقديرية للخسائر تبلغ 9.5 مليارات دولار.

وأتت الحرائق الثلاث على ما مجموعه 100 ألف هكتار من المساحات الخضراء والمناطق الحضرية.

ولكن متحدثة أخرى باسم الهيئة قالت لفرانس برس إن هذه الأرقام والتقديرات موقّتة، ومرشحة للارتفاع بقوة.