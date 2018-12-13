الرياض- الوئام:

تجرى اليوم الخميس 13-12-2018 المواجهة الهامة بين فريقي مول فيدي المجري وتشيلسي الانجليزي وذلك في الجولة السادسة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومول فيدي بث مباشرة 13-12-2018 الدوري الاوروبي

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي قد كسب لقاء الذهاب بهدف نظيف في ثاني جولات المجموعة وأحرز هدف المباراة الوحيد ألفارو موراتا في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومول فيدي بث مباشرة 13-12-2018 الدوري الاوروبي

وربما يعيش النادي الانجليزي أحداثاً مثيرة عقب الكشف عن تقارير صحفية أكدت السعر الذي حدده مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي لبيع النجم البلجيكي الدولي إدين هازارد وقال موقع “أوك دياريو” الإسباني في تقرير نشره أمس الأربعاء، إن نادي تشيلسي أبلغ ريال مدريد الإسباني بأنه لن يبيع هازارد بأقل من 163 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي في صيف 2020، ويرفض اللاعب تجديد عقده في ستامفورد بريدج، وأبدى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد مرارًا .

مشاهدة مباراة تشيلسي ومول فيدي بث مباشرة 13-12-2018 الدوري الاوروبي

المباراة : تشيلسي الانجليزي X مول فيدي المجري

الجولة: السادسة دوري المجمموعات الأوروبي

الملعب: استاد سوستوي

الموعد: الخميس 13-12-2018 الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.