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قصر الترافع على المحامين المرخصين

المحكمة التجارية بالرياض تصدر 1258 حكماً

المحكمة التجارية بالرياض تصدر 1258 حكماً
weam.co/560336
الرياض- الوئام:

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض 1258 حكماً في الدعاوى المنظورة لديها مقارنة بـ 549 قضية. وأكد رئيس المحكمة التجارية بالرياض فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري أن وزارة العدل تقوم حالياً بإعداد نظام إلكتروني جديد للمرافعات التجارية بعد صدور الأمر السامي وموافقة مجلس الوزراء.

وأشار إلى ان مشروع النظام التجاري نص على إلزام تقديم الدعوى من خلال محامٍ مرخص وقصر الترافع على المحامين المرخصين في بعض الدعاوى، واستحداث نظام إلكتروني لقيد الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة وإتمام كافة إجراءاتها من خلاله.

مشيراً إلى أن تخصيص محاكم تجارية ساعد في فصل الدعاوى القضائية خلال مدة وجيزة وتحديد موعد أول جلسة بما لا يتجاوز عن 20 يوماً من قيد الدعوى.

وأشار الدوسري إلى أن افتتاح المحاكم التجارية وفر الكثير من الوقت وساعد في مضاعفة عدد القضايا التي تم الفصل فيها.

وبين الدوسري أن المحكمة التجارية خصصت قسماً لأمانة السر الموحدة وأسندت إليه القيام بالأعمال الإدارية لتخفيف الأعباء على القضاة، وصدور نظام جديد للإفلاس، والاستعانة ببعض طلاب القانون والشريعة في بعض المهام داخل المحكمة، مما يترتب عليه مساعدة القضاة في إنجاز الدعاوى، واكتساب الطلاب خبرة في ممارسة العمل القانوني.

 

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