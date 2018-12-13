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الأداء التعليمي بوزارة التعليم تقدم بالشكر

تعليم الأفلاج يستخدم أداة «ECARS» في رياض الأطفال

تعليم الأفلاج يستخدم أداة «ECARS» في رياض الأطفال
weam.co/560341
الأفلاج ـ الوئام:

تلقت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج خطاب شكر وتقدير من وكيل الوزارة للأداء التعليمي نظير جهود إدارة الروضات في تطبيق مقياس تجويد البيئات في رياض الأطفال.

وتضمن الخطاب الذي تلقاه سعادة مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة من سعادة وكيل الوزارة للأداء التعليمي أ.د . عيد الحيسوني قدم خلاله الشكر لإدارة رياض الأطفال والمشرفات التربويات ومديرات الروضات والمعلمات اللاتي عملن على تطبيق مقياس تجويد البيئات في رياض الأطفال باستخدام الأداة المقننة (ECARS )، مشيداً بالجهود المبذولة للجميع .

كما ثمّن مدير عام الجودة وقياس الأداء الدكتور فهد السحيمي جهود تعليم الأفلاج في دعم برامج الجودة وقياس الأداء ولفريق الجودة وقياس الأداء بالإدارة وكل من ساهم في هذه الإنجازات المتميزة للفعاليات المصاحبة لليوم العالمي في التعليم للعام الحالي.

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