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من اليوم وحتى الأحد المقبل

فتح باب القبول للالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لتخدير الصدر

فتح باب القبول للالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لتخدير الصدر
weam.co/560343
الوئام - واس

أعلن مركز الدراسات الطبية العليا كلية الطب بجامعة الملك سعود عن فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لتخدير الصدر 2019 / 2020 م .

وأبان المركز أن باب القبول سيكون مفتوحا ابتداء من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد 23 / 4 / 1440هـ الموافق 30 / 12 / 2018م ، مشيرا إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في يوم الأحد 7 / 5 / 1440هـ الموافق 13 / 1 / 2019م ، في مقر قسم التخدير بمبنى العناية المركزة بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود.

وأوضح رئيس شعبة جراحة تخدير الصدر مدير البرنامج البرفسور عبدالعظيم الدولتلي أن البرنامج سيبدأ بنهاية شهر يناير 2019م ، داعيا المتقدمين إلى تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني التالي : Nsusulan@ksu.edu.sa ، وأنه يمكن الاتصال على سكرتارية القسم على الرقم ” 0114692019 ” للاستفسار عن أي موضوع.

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