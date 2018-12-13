وزيرة خارجية السويد: سنطلع مجلس الأمن على نتائج المباحثات اليمنية غدا

ستوكهولم - الوئام:

قالت مارجو والستروم، وزية الخارجية السويدية، اليوم، إن ستوكهولم ستطلع مجلس الأمن على نتائج المباحثات اليمنية التي جرت في السويد، غدا الجمعة.

وأضافت الوزيرة أن المباحثات اليمنية جرت في أجواء إيجابية، معتبرة أن أي اتفاق على مواصلة مشاورات اليمن سيكون نجاحا.

وكانت محادثات بين الحكومة اليمنية الشرعية، ووفد من مليشيا الحوثي الانقلابية، جرت خلال الأسبوع الماضي، في بلدة ريمبو السويدية، في مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لإنهاء النزاع المستمر منذ 2014، وأسفر عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص ودفع بنحو 14 مليونا إلى حافة المجاعة.