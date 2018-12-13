فنزويلا: وفاة وزير النفط السابق في سجنه

كراكاس -الوئام:

أعلنت السلطات الفنزويلية أمس الأربعاء وفاة وزير النفط السابق نيلسون مارتينيز، المحتجز لاتهامه بالفساد.

وقالت وزارة النفط في بيان عبر موقع تويتر، إن مارتينيز كان يعاني من مرض خطير أدى لتدهور صحته ووفاته.

وأضافت الوزارة في البيان أن مارتينيز، الذي شغل منصب مدير شركة بي دي في اس ايه الحكومية للنفط تلقى الرعاية الطبية المطلوبة في مركز طبي حتى وفاته.

وكان رفائيل راميريز، السفير الفنزويلي السابق في الأمم المتحدة ورئيس شركة بي دي في اس ايه المقال، أعلن في وقت سابق وفاة مارتينيز، وحمل الرئيس نيكولاس مادورو المسؤولية عن وفاته.

وكتب راميريز نيلسون مارتينيز توفي بعد اختطافه وإساءة معاملته مدة عام بأوامر من مادورو، الذي كان على علم بمرضه.

وقُبض على مارتينيز في نوفمبر 2017 لاتهامه بالموافقة على اتفاق سيء لإعادة تمويل لشركة سيتغو الأمريكية التابعة لشركة بي دي في اس ايه، دون إذن الحكومة.