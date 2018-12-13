أسعار النفط ترتفع بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكي

الوئام - متابعات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين وأكبر مستهلكين للنفط في العالم.

كما تتلقى أسعار النفط الخام دعما من تخفيضات إنتاج تقودها منظمة “أوبك” أُعلنت الأسبوع الماضي، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بعد أن خفضت “أوبك” توقعاتها للطلب على النفط لعام 2019.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 60.36 دولار للبرميل، بارتفاع 21 سنتا أو ما يعادل 0.4% مقارنةً مع الإغلاق السابق، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.25 دولار للبرميل، بزيادة 10 سنتات أو ما يعادل 0.2%.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر الجاري، مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 3 ملايين برميل.

وقالت “أوبك” إن الطلب على نفطها في 2019 سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يومياً بما يقل 100 ألف برميل يومياً عن توقعاتها في الشهر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.53 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي تنتجه المنظمة حاليا.