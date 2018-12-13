فوزية زنيل رئيسة لمجلس نواب البحرين بأغلبية ساحقة

الوئام - متابعات

نجحت النائبة البحرينية فوزية زنيل، في الفوز برئاسة مجلس النواب بمملكة البحرين، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، أن تحصل امرأة على هذا المنصب.

وفازت زنيل، الإعلامية ومستشارة الشؤون الأسرية والنفسية والناشطة الاجتماعية، برئاسة البرلمان البحريني بأغلبية ساحقة، بعدما حصلت على ٢٥ صوتا من مجموع الأصوات الأربعين فى المجلس، بينما حصل منافسها، النائب عادل العسومي، على ١٣ صوتا، والنائب عيسى الكوهجي، على صوتين فقط، فى انتخابات مناصب مجلس النواب، التى أجريت مساء أمس.

ومن جانبه، أشاد المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، في بيان، “بالإنجاز الرفيع الذي حققته المرأة البحرينية بترؤسها للمجلس النيابي عن طريق التصويت الحر المباشر”.