جريمة بشعة: مواطن يقتل عاملين وافدين بالرصاص في صامطة

جازان -الوئام- اسماعيل الحكمي :

أقدم مواطن أربعيني على قتل اثنان واصابة أخر من العمالة الوافدة في قرية ديحمة قرب محافظة صامطة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد قام المواطن بإطلاق نيران سلاح رشاش على العمالة مما أدى لمقتل اثنين منهم في الحال، وإصابة الثالث إصابة خطرة نُقل على إثرها للمستشفى.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادثة التي هزت منطقة جازان كانت قد وقعت في صباح اليوم في ساعة مبكرة وباشرتها الجهات الأمنية والإسعافية .

ووفقاً لحديث أحد بني جلدة المصاب بطلقة في الرأس والقدم من الجنسية الآسيوية، فإن المصاب قال لهم : إنهم كانوا في المركبة ينتظرون المشرف وهو من جنسية عربية عندما تعرضوا لطلقات نارية وهم في مركبتهم، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة المتحدث وإحالته للمستشفى.

وستوافيكم “الوئام” بمزيد من التفاصيل حال توافرها .